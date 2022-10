Samtidig fortsætter den ukrainske modoffensiv i Kherson-regionen mod vest, hvor den ukrainske hær bevæger sig mod selve Kherson by. Ifølge ISW tyder det lige nu på at russiske styrker er ved at forberede en muligheden for en tilbagetrækning fra den vestlige bred af Dnipro-floden, hvor Ukrainske styrker rykker frem.

Både Donetsk- og Luhansk-regionen samt Zaporizhzhia-regionen og Kherson-regionen, har siden slutningen af september i år været erklæret ulovligt annekteret af Rusland, der nu formelt anser de fire regioner for russiske ligesom den besatte og ulovligt annekterede Krim-region. Annekteringen anerkendes dog ikke af Ukraine samt FN, der med et overbevisende flertal fordømte annekteringen ved en generalforsamling i oktober.