Rishi Sunak indsættes som britisk premierminister tirsdag

- Jeg er ydmyg og beæret over at have støtte fra mine kolleger i parlamentet og blive valgt som konservativ leder, sagde Rishi Sunak.

- Det er mit livs største privilegie at kunne tjene det parti, jeg elsker, og give tilbage til det land, jeg skylder så meget, lød det.

En af Sunaks første og største udfordringer bliver at samle Det Konservative Parti. Partiet har et stort flertal i parlamentet, men er yderst splittet på en række nøgleområder - herunder brexit, immigration og økonomi.

Derudover overtager Sunak også et land i dyb økonomisk krise.

Dele af den økonomiske krise er udløst af en omstridt skatteplan, som Liz Truss’ regering varslede i slutningen af september. Den indeholdt ufinansierede skattelettelser og fik pundet til at styrtdykke.