24/10/2022 KL. 17:41

Flemming Splidsboel opridser flere grunde til, hvorfor Rusland fastholder, at Ukraine vil bruge en radioaktiv bombe

Trods markante afvisninger fra Ukraine og Vesten kører påstanden om, at Ukraine forbereder sig på at bruge en radioaktiv bombe for fulde drøn i Rusland. Det kan være russisk forarbejde til en eskalering af krigen, påpeger Flemming Splidsboel Hansen.