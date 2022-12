Tyrkiet er blevet den nye legeplads for russiske oligarker

Villaerne langs det 19 km lange Bosporusstræde mellem Sortehavet og Marmarahavet hører til de mest eftertragtede adresser i Istanbul. Gamle osmanniske paladser rejser sig ved siden af moderne palæer og historiske borge.

Skal man have fingrene i en af dem, skal man grave dybt i sine lommer, men det er ikke noget problem for den russiske milliardær, Roman Abramovich. Den tidligere Chelsea-ejer flyttede i december ind i et luksuspalæ med sin egen private mole, som han lejer for 50.000 dollars (350.000 kr.) om måneden af en tyrkisk forretningsmand.