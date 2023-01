De chips, der kommer ud af maskine ”R69”, en magnetisk positionssensor ved navn MLX90393, sørger for, at et tryk på speederen registreres og omsættes til fart.

En anden af firmaets brikker sikrer, at bilvinduet stopper med at rulle op, hvis den registrerer modstand.

Sådan udfylder hver eneste chip en simpel, men helt afgørende rolle – flere af dem vil resultere i alvorlige ulykker, hvis de svigter.

De klikkende maskiner i Ypres afprøver chips under temperaturer fra 40 minusgrader til 150 varmegrader, og det er blot en af mindst 10 test, som hver enkelt lille chip gennemgår på sin utrolige rejse.

At producere elektriske chips kræver et setup så sindrigt, at vestlige politikere og sikkerhedsrådgivere finder det dybt bekymrende.