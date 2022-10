Alle frygtede atomkrig - i dag finder vidne håb i Cubakrisen

Men dagen efter nåede stormagterne alligevel til enighed efter forhandlinger. Løsningen blev en tilbagetrækning af de sovjetiske missiler mod en ophævelse af den amerikanske flådeblokade. Derudover lovede USA i hemmelighed at fjerne missiler fra Tyrkiet, når krisen var ovre.

- På et meget svært tidspunkt lykkedes det Sovjetunionen og USA at forhandle og finde en løsning på konflikten, siger Larralde.

60 år senere har trusler fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, gjort frygten for atomkrig uhyggeligt relevant igen.

- Så langt tror jeg ikke, at det når, siger Hal Klepak, som er ekspert i strategi ved Royal Military College of Canada.

- Men jeg tror, at vi er i større fare end på noget andet tidspunkt. Og på mange måder også mere i end i 1962, fortsætter han.

Den tidligere soldat Larralde håber og tror på en løsning i dag.

- Det er vigtigt at forhandle for at sikre verdensfreden. Ellers vil menneskeheden blive ved med at være i risiko for en atomkonflikt, siger han.