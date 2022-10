I disse dage bliver der talt en del om en dæmning ved Kakhovka-vandværket på Dnipro-floden i Kherson-regionen i Ukraine.

Rusland har beskyldt Ukraine for at planlægge et angreb mod dæmningen. Ukraine har beskyldt russerne for det samme.

Begge sider har understreget, at et angreb på dæmningen vil resultere i voldsomme