Angrebene har været rettet mod 16 ukrainske regioner samt hovedstaden Kyiv.

Over 70 mennesker er dræbt og 240 såret i de angreb. Desuden er 380 bygninger ramt. Knap to tredjedele er boliger. Resten er blandt andet kraftværk.

På torsdagens pressemøde i Washington D.C. antyder John Kirby også, at der foreløbig ikke er grund til at forsøge at genoptage atomforhandlingerne mellem Iran og en række vestlige lande, herunder USA.

- Vi er meget langt fra iranerne i forhold til at vende tilbage til aftalen, så det er vi ganske enkelt ikke fokuserede på lige nu, siger talsmanden.

Forhandlingerne har stået på i flere måneder. Men det er endnu ikke lykkedes at nå frem til en aftale om, at Iran lader atominspektører komme ind i landet til gengæld for at få ophævet sanktioner.