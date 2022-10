Navalnyj frygter terrortiltale og 30 års fængsel

En mulig ny fængselsstraf vil i givet fald komme oven i de 11 og et halvt års fængsel, Navalnyj i forvejen er i færd med at afsone. Han er dømt for svindel, foragt for retten og for at have brudt betingelserne for sin prøveløsladelse.

Sidstnævnte dom kom, efter at han havde undladt at melde sig hos russisk politi, som et af kravene lød for hans prøveløsladelse.

På det tidspunkt var han indlagt på et hospital i Tyskland efter en livstruende forgiftning, som han beskylder Ruslands regering for at stå bag. Det afviser regeringen.

Navalnyj, som er den mest højtråbende af Putins kritikere, har betegnet de tidligere domme mod ham som politisk motiverede.

Siden Rusland invaderede Ukraine i februar, har den russiske regering slået særligt hårdt ned på kritik.