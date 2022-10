100 migranter fundet efterladt på ubeboet caribisk ø

Bander har taget kontrollen over flere dele af landet, og senest har de vundet kontrol over et stort brændstoflager, hvilket har ført til en akut mangel på mad, benzin og diesel.

FN’s generalsekretær, António Guterres, foreslog tidligere på måneden, at der skulle udstationeres en akut militærudsending til landet for at forsøge at få ro på situationen.

Der var dog ikke umiddelbart noget konkret bud på, hvor styrkerne skulle komme fra.

USA og Mexico kom det en smule nærmere, da de to lande ved et møde i FN’s Sikkerhedsråd mandag foreslog, at det skulle være en udsending fra et ”partnerland”, dog uden at sætte navn på landet.