Fransk cementgigant får milliardbøde for støtte til IS

En amerikansk domstol har tirsdag idømt den franske virksomhed Lafarge en bøde på 778 millioner dollar for at have overført penge til terrorgrupper i Syrien, herunder Islamisk Stat (IS).

Bødens størrelse svarer til knap 5,9 milliarder kroner.

I retten i New York erklærede cementfirmaet sig skyldig i anklagerne om at have ydet støtte til en terrororganisation.