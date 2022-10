Russisk general: Hæren gør klar til »evakuering« fra Kherson

Ruslands hær gør klar til at evakuere civile fra byen Kherson i Ukraine.

Det meddeler general Sergej Surovikin, der for ti dage siden blev militær kommandør for indsatsen i Ukraine, ifølge AFP.

Udmeldingen skal tages med det forbehold, at Rusland ulovligt har besat og ulovligt annekteret området, hvor befolkningen altså er ukrainere. Det, russerne italesætter som ”evakuering”, er altså også i risiko for at blive en tvangsforflytning af civile.