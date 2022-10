Kuleba tilføjer, at Ukraine har en ”posefuld beviser” på, at dronerne er iranske. Han er klar til at dele de beviser med europæiske lande.

- Irans regering bærer det fulde ansvar for ødelæggelse af forbindelsen med Ukraine, siger Kuleba på et pressemøde tirsdag.

Han tilføjer, at han har bedt EU indføre sanktioner mod Iran ”for at hjælpe Rusland med at dræbe ukrainere”.

- Skrappe sanktioner mod Iran er især relevant lige nu, hvor vi får rapporter om iranske hensigter om at sende Rusland ballistiske missiler, der kan bruges mod ukrainere, siger Kuleba.

Tirsdag siger en talsmand for de ukrainske krisemyndigheder ifølge AFP, at over 1100 byer i Ukraine er uden strøm efter Ruslands seneste angreb.

Ifølge talsmanden har Rusland i de seneste ti dage gennemført omkring 190 angreb med missiler, droner og artilleri mod ukrainske energianlæg.

Angrebene har været rettet mod 16 ukrainske regioner samt hovedstaden Kyiv.

Over 70 mennesker er dræbt og 240 såret i de angreb, siger talsmanden.

Desuden er 380 bygninger ramt. Knap to tredjedele er boliger. Resten er blandt andet kraftværk.

Tidligere tirsdag sagde præsident Zelenskyj, at omkring en tredjedel af Ukraines kraftværker er ødelagt, og at situationen er kritisk.