Australien trækker anerkendelse af israelsk hovedstad tilbage

Udenrigsminister Penny Wong fastslår tirsdag, at Australiens ambassade altid har ligget og fortsat kommer til at ligge i Tel Aviv.

Både Israel og palæstinenserne gør krav på Jerusalem som hovedstad. Mange lande har derfor valgt at have deres ambassader i Tel Aviv for at undgå forhåndsbeslutninger i fredsforhandlinger om byens endelige status.

Den nuværende australske regering under ledelse af premierminister Anthony Albanese fra centrum-venstrepartiet Labor har været ved magten siden maj.