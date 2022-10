Kvinde sigtes for brutalt drab og voldtægt af 12-årig i Paris

Anklagerne i sagen udtaler i en pressemeddelelse mandag, at kvinden under afhøringen kom med ”varierende udtalelser, skiftende fra at tilstå til at benægte sagens faktuelle oplysninger”.

Til sidst indrømmede kvinden, at hun havde taget pigen op i sin søsters lejlighed, hvor hun havde tvunget hende til at tage et bad.

Lejligheden er i den samme bygning, hvor den 12-årige piges far arbejder som portner.

Kvinden fortæller ifølge anklagerne, at hun efterfølgende havde påført pigen ”skader af seksuel karakter”. Hun havde også udført ”andre voldelige handlinger mod pigen, der forårsagede hendes død, og efterfølgende gemt liget i en kuffert”, lyder det fra anklagerne.