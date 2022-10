Også den østlige region Suny blev ramt.

I alt har morgenens angreb kostet mindst otte mennesker livet, har myndigheder i Ukraine meddelt.

I et lejlighedskompleks i Kyiv blev mindst fire mennesker dræbt. To af ofrene var et ungt par, der ventede et barn, oplyser byens borgmester, Vitalij Klitsjko.

Ud over de fire dræbte er adskillige sårede.

Dronerne slog ned i Sjevtjenkivskyj-distriktet, som ligger i centrum af hovedstaden.

Området huser både flere af Kyivs historiske monumenter og byens zoologiske have. Det ukrainske præsidentpalads ligger desuden i nærheden af distriktet.