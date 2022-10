Rusland og Ukraine har udvekslet over 200 fanger

Den russiskstøttede leder af Donetsk-regionen, Denis Pusjilin, bekræfter fangeudvekslingen.

Han havde tidligere mandag oplyst, at der ville blive udvekslet 110 fanger fra hver side. Men to af dem besluttede at blive i Rusland, siger han mandag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det russiske forsvarsministerium oplyser mandag aften, at 72 af de fanger, der er rejst tilbage til Rusland fra Ukraine, var mandskab på civile skibe. De har angiveligt været tilbageholdt af Ukraine siden februar.

Det er ikke første gang, at de to lande indgår en aftale om en fangeudveksling. Men med over 200 krigsfanger i alt er det en af de større, siden Rusland invaderede Ukraine i slutningen af februar.

For knap en måned siden blev 215 ukrainere og 10 udlændinge løsladt af Rusland som led i en fangeudveksling med Ukraine.