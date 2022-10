- Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer, stod der på et skilt, som hun holdt op for kameraet, bag nyhedsoplæseren.

For protesten blev Ovsjannikova idømt en bødestraf for at ”organisere en uautoriseret offentlig begivenhed”. Bøden lød på 30.000 rubler svarende til omkring 3600 kroner.

Siden blev hun ansat af den tyske avis Die Welt. Her arbejder hun som freelancekorrespondent med Ukraine og Rusland som stofområde.

Rusland indførte en ny lov den 4. marts, der forbyder kritik af de væbnede styrker. Det skete, otte dage efter at russiske styrker havde invaderet Ukraine.