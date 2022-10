EU indfører sanktioner mod iransk moralpoliti og minister

Ifølge myndighederne døde hun af et hjerteanfald, hvorimod hun ifølge øjenvidner blev udsat for vold af det moralske politi.

FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Nada Al-Nashif, har ifølge BBC fortalt, at der er meldinger om, at moralpolitiet slog Amini i hovedet med en politistav og hamrede hendes hoved ind i siden på et af dets køretøjer.

Amini lå tre dage i koma, inden hun døde.