EU vil give penge til reparation af ukrainske våben

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) deltager mandag i et møde for EU-landenes udenrigsministre i Luxembourg. Her forventer han, at der vil være opbakning til den næste donation på 500 millioner euro, der svarer til cirka 3,7 milliarder danske kroner.

- Der er ingen tvivl om, at det at have en ramme til reparationer, våbenproduktion og indkøb af nye våben er vigtigt. Det er jeg glad for, at der tegner sig enighed om. Jeg, at vi kan nå til enighed om det mandag, siger Jeppe Kofod forud for mødet.

Han peger på, at krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, som kræver fortsat opbakning fra EU-landene.