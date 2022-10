EU ventes at vedtage stor træningsmission for ukrainere

Her er målet at give nye ukrainske soldater grundlæggende færdigheder, så de hurtigt kan blive i stand til at operere på slagsmarken.

Den EU-ledede mission ventes i stedet fokusere på at træne samarbejdet for ukrainske kampformationer fra små enheder til bataljon- og brigadeniveau.

En bataljon består typisk af 500 til 1000 soldater og en brigade af tre til fem bataljoner. Dermed vil soldaterne få styrket evnen til at operere i større formationer mod de invaderende russiske soldater.

I første omgang ventes målet for missionen at blive træning af 15.000 ukrainske soldater hen over vinteren. Og på sigt ventes målet for missionen at blive træning af 40.000 ukrainske soldater over en toårig periode.

Det vil kunne give op til ni ukrainske brigader nye færdigheder, som kan hjælpe med at forsvare landet.

Missionen ventes at kræve store træningsområder i EU-lande tæt på Ukraine, så soldaterne hurtigt kan komme ind og ud af Ukraine i forbindelse med træningen.

Her ventes kampgrupperne også at få tilført særlig ekspertise på specialområder som minerydning, sanitetstjeneste og muligheden for at anvende snigskytter.