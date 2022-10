Kina har indledt en haste-evakuering af de tilbageværende kinesere i Ukraine.

Det drejer sig foreløbig om mere end et par hundrede, som enten er klar til at forlade landet i en organiseret fælles evakuering eller er parate til selv at krydse grænserne ud af Ukraine.

Beslutningen om at få så mange landsmænd som muligt ud, mens det stadig kan lade sig gøre, blev forleden kommunikeret via den kinesiske ambassade og det kinesiske udenrigsministerium. Der angives flere grunde til, at det sker netop nu, knap otte måneder efter at omkring 6.000 kinesere blev bragt i sikkerhed i dagene efter den russiske invasion.