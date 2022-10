Kamikazedroner slår ifølge Ukraine ned i det centrale Kyiv

Andrij Jermak, som er stabschef for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, oplyser på beskedtjenesten Telegram, at der er tale om de såkaldte kamikazedroner. Han peger på, at Rusland står bag.

- Russerne tror, det kommer til at hjælpe dem, skriver Jermak.

Sjevtjenkivskyj-distriktet huser både flere af Kyivs historiske monumenter og byens zoologiske have. Det ukrainske præsidentpalads ligger desuden i nærheden af distriktet.

Borgmester Klitsjko oplyser ifølge Reuters, at adskillige boliger er blevet beskadiget af eksplosioner fra dronerne, og at redningsarbejdere er til stede.