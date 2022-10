Over 600 dør i oversvømmelser i uforberedte nigerianske stater

Afrika syd for Sahara er blevet uforholdsmæssigt meget påvirket af klimaforandringer, og samtidig kæmper mange af landene med eftervirkninger af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Risproducenter har advaret om, at de ødelæggende oversvømmelser kan påvirke priserne i Nigeria, hvor der bor omkring 200 millioner mennesker.

I Nigeria er import af ris forbudt for at stimulere den lokale produktion.

FN’s Fødevareprogram (WFP) og FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) oplyste i september, at Nigeria er et af i alt seks lande, der er i stor risiko for at ende i en sultkatastrofe.