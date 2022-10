Xi åbner partikongres med klar besked om taiwansk separatisme

Analytikere forventer ikke, at der vil ske store ændringer i den kinesiske politik under kongressen.

I Xis tid er Kinas forhold til Vesten også blevet forværret. Det er sket i takt med den kinesiske præsidents støtte til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det Kommunistiske Parti holder kongres hvert femte år, og denne kongres er den 20.

Partiet har regeret i Kina siden 1949.

Omkring 2300 delegerede deltager i kongressen. Det ventes, at de delegerede vil vælge Xi Jinping til at stå i spidsen for Kina i endnu en femårig periode.

Det vil i så fald være tredje gang, at den kinesiske præsident vælges til det embede.

Hallen, hvor kongressen afholdes, er udsmykket med knaldrøde bannere med slogans, der hylder partiet.