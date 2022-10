11 er dræbt og 15 såret i et angreb mod et militært øvelsesterræn i Belgorod-regionen i Rusland. Det meddeler det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet RIA.

De dræbte er angiveligt frivillige, der har meldt sig til at kæmpe i Ukraine.

Forsvarsministeriet siger videre ifølge nyhedsbureauet Tass, at to formodede gerningsmænd blev dræbt under angrebet.