Eksplosionen skete fredag ved solnedgangstid.

Fredag aften sagde landets indenrigsminister, at tæt på 50 minearbejdere er fanget under jorden i en dybde på mellem 300 og 350 meter.

Der var sent fredag aften ingen meldinger om brand i minen, og udluftningen i minen skulle også fungere efter hensigten, siger landets energiminister, Fatih Donmez. Dele af minen er dog sammenstyrtet, siger han ifølge Reuters.

Ifølge Donmez viser indledende undersøgelser, at eksplosionen skete på grund af såkaldte ilddampe, et andet ord for metangas i kulminer. Det er en opfattelse, som også minearbejdernes fagforening gav udtryk for tidligere fredag aften.