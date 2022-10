En voldsom mineulykke i Tyrkiet har kostet mindst 40 mennesker livet.

Det siger den tyrkiske indenrigsminister, Süleyman Soylu, lørdag formiddag.

En eksplosion ramte i minen fredag ved solnedgangstid i den nordlige Bartin-provins. Siden da er dødstallet løbende blevet opjusteret.

Pårørende har natten over ventet i kulden foran den statsejede mine i et håb om at se overlevende blive reddet ud. Det skriver nyhedsbureauet AP.