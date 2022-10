To er døde og 20 såret ved stor mineulykke i Tyrkiet

- Vores redningsarbejde fortsætter, siger hun.

tv-billeder viser hundredvis af mennesker, der med tårer i øjnene har samlet sig ved en beskadiget hvid bygning nær indgangen til minen.

Minen ligger 300 kilometer nord for den tyrkiske hovedstad, Ankara.

Minearbejdernes fagforening siger, at der havde ophobet sig store mængder metangas i minen inden eksplosionen. Men myndighederne mener, at det er for tidligt at drage konklusioner.

Tyrkiet har et dårligt ry, når det gælder ulykker i miner.

I 2014 døde 301 minearbejdere, da der var en stor eksplosion i en kulmine i Soma i den ægæiske provins Manisa.