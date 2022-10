49 tyrkiske minearbejdere er fanget under jorden efter eksplosion

Hun oplyser, at det er lykkedes otte at kravle ud af minen.

- Vores redningsarbejde fortsætter, siger hun.

tv-billeder viser hundredvis af mennesker, der med tårer i øjnene har samlet sig ved en beskadiget hvid bygning nær indgangen til minen.

Minearbejdernes fagforening siger, at der havde ophobet sig store mængder metangas i minen inden eksplosionen. Men myndighederne mener, at det er for tidligt at drage konklusioner.

Minen ligger 300 kilometer nord for den tyrkiske hovedstad, Ankara.