Menneskejagt kulminerer i garage efter masseskyderi med fem døde

Den mistænkte blev til sidst omringet og bragt under kontrol på en bopæl, hvorefter han blev anholdt.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skriver et lokalt medie, at den mistænkte blev trængt op i en krog i en garage, inden han blev anholdt.

Den mistænktes identitet og motiv er ikke blevet offentliggjort af myndighederne.

- Vi må stoppe den tankeløse vold i USA. Vi har meget at gøre, og her til aften skal vi sørge, siger Baldwin på pressemødet, hvor hun ikke fortalte mange detaljer om skyderiet.

Den mistænkte gerningsmand menes ifølge den lokale tv-station WTVD at være en teenagedreng med et gevær.

Skyderiet i Raleigh er det seneste af flere i den seneste uge i USA, skriver AP. Søndag blev fem personer dræbt i et hjem i South Carolina. Onsdag aften blev to politibetjente skudt og dræbt i Connecticut, efter at de øjensynligt blev lokket i baghold af en anmeldelse om vold i hjemme.