Stoltenberg: Vigtig linje bliver krydset, hvis Putin bruger atomvåben

Truslen om at anvende atomvåben er med til at sikre freden for Nato-landene. Men atomvåbnene er klar til anvendelse, hvis det skulle blive nødvendigt. Det vil endnu engang blive demonstreret i næste uge, når Nato holder den årlige atomøvelse.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde i Bruxelles. Pressemødet kommer, efter at Natos Nuclear Planning Group torsdag har holdt møde.