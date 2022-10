Putin lægger op til at gøre Tyrkiet til nyt gascenter

Præsident Vladimir Putin har torsdag sagt til sin tyrkiske modpart, Recep Tayyip Erdogan, at Tyrkiet udgør den mest pålidelige rute med hensyn til at sende gas til EU, og han har lagt op til, at Rusland kan bygge et forsyningscenter, som kan komme tyrkerne til gode.

- Ved opførelsen af et sådant forsyningscenter, som vi selvfølgelig skulle bygge sammen, ville der også blive skabt en platform ikke kun for forsyninger, men også for prisfastsættelser, fordi det er et meget vigtigt anliggende, hedder i en række udtalelser fra den russiske leder.