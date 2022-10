Før torsdagens møde i Natos atomgruppe lægger forsvarsminister Morten Bødskov (S) vægt på at fortsætte den hidtidige indsats:

- Der er et svar i forhold til den retorik, som Putin anvender. Det er sammenhold og endnu mere støtte til Ukraine, siger Morten Bødskov.

Onsdag fastslog en højtstående Nato-embedsmand dog over for Reuters, at et russisk atomangreb med stor sikkerhed vil føre til et ”fysisk modsvar” fra Ukraines allierede og potentielt fra Nato.

- Det vil med stor sandsynlighed fører til et fysisk modsvar fra mange allierede og potentielt fra Nato selv, lød det fra den højtstående Nato-embedsmand.