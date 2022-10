Nato øger beskyttelsen af gas, el og it efter eksplosioner

- Jeg er glad for, at Nato kommer til at styrke overvågningen af kritisk infrastruktur. Det er gas, el, it og teleområderne. Det er vigtigt, fordi vi er i en tid nu, hvor vi er nødt til at styrke forsvaret af vores samfund, siger Morten Bødskov.

Han erkender, at det er en vanskelig opgave, fordi man ikke kun skal overvåge gasrørledninger. Også elkabler, datakabaler og anden infrastruktur kan blive udsat for sabotage.

- Ingen kan være alle steder på én gang. Derfor vil der selvfølgelig ske en udvælgelse af de områder, som er mest kritiske. Og så skal vi styrke tilstedeværelsen der, siger Morten Bødskov.