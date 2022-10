Biden lader døren stå på klem for Putin-møde næste måned

USA’s præsident, Joe Biden, lader døren stå på klem for et møde med Vladimir Putin i forbindelse med et kommende G20-topmøde.

I et interview med CNN tirsdag lokal tid gør Biden det ganske vist klart, at der ikke er planer om at tale med Ruslands præsident om Ukraine.

Men han åbner for, at de kan mødes om visse emner på sidelinjen af mødet, som står til at blive afholdt i Bali i november.