Strandede hvaler aflives af frygt for hajangreb

De døde hvaler vil blive efterladt på stranden, så de naturligt kan forrådne.

Det er ikke ualmindeligt at se massestrandinger på Chatham Islands. Den største registrerede massestranding fandt sted i 1918, hvor 1000 hvaler skyllede i land.

I 2017 strandede næsten 700 hvaler på øgruppen.

Forskere forstår ikke til fulde, hvorfor massestrandingerne sker. Nogle eksperter peger på, at det kan skyldes, at flokken kommer på afveje efter at have ledt efter føde for tæt på kysten.

Grindehvaler kan blive op til seks meter lange. De er yderst sociale. Derfor kan de også finde på at følge andre i flokken, der kan være på vej i fare.

I september døde 200 hvaler på en strand på den australske ø Tasmanien.