Nasa lykkes med at ændre asteroides kurs

Den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, konkluderer, at det er lykkedes en rumsonde at bringe en asteroide ud af kurs ved at kollidere med den.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

- Dette er et vendepunkt for planetarisk forsvar og et vendepunkt for menneskeheden, sagde Nasa-chef Bill Nelson ifølge Reuters til journalisterne, da han annoncerede resultaterne.