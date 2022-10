Nato ønsker øget produktionen af våben og ammunition

- Industrien skal have et klart signal om at øge produktionen, siger Jens Stoltenberg.

Han forventer, at spørgsmålet om opfyldelse af lagre og hjælp til Ukraine vil være et centralt punkt på Nato-landenes ministermøde i de kommende dage i Bruxelles. Her ventes Nato-landene også at diskutere fælles indkøb.

Det skal gøre det lettere for militærindustrien at øge produktionen med sikkerhed for, at man kan sælge den ekstra produktion af våben og ammunition.

Samtidig kan fælles indkøb være med til at sikre, at Nato-landene får kompatibelt udstyr, siger Jens Stoltenberg.