De bor i to containere. Hverken mere eller mindre. To rektangulære moduler, der sammenkoblet udgør 25 kvadratmeter, hvor to køjesenge med hver tre sengepladser fylder det meste. For selvom man knap kan tro det, er det her, den 35-årige Vadislava Zharikova bor med sine syv børn. Det har de gjort, siden de den 20. september flygtede fra krigszonen i Putins nu selvannekterede region Zaporizjzja.