Nu er det marmorerede olivengrønne tapet, et skævt hængende maleri og lysekronen det eneste intakte i boligen på anden sal, hvor den sorte gavl afslører, at missilet detonerede lige her. Det er derfor, Anatoly Dzubia, de to brandfolk og politimanden kun kan betragte stuen fra afstand.

De havde håbet, at lyskeglen fra betjentens lommelygte mirakuløst ville finde dét Anatoly Dzubia utrætteligt og insisterende har spejdet efter i mange timer. Tegn på liv. Men nu slukkes den sidste gnist af tro på et underværk.