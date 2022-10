Japan åbner op for turisme efter langvarig coronakrise

Turister skal dog stadig fremvise beviser på vaccination eller fremvise negative coronavirus-test, som ikke må være mere end tre dage gamle.

I 2019 havde Japan besøg af 31,9 millioner udlændinge, og den japanske regering havde et erklæret mål om at komme op på 40 millioner i 2020, hvor Japan skulle have været vært for de olympiske lege. Men 2021 faldt tallet til kun 250.000 på grund af pandemien.

Antallet af dødsfald i Japan blev holdt nede på omkring 45.500, hvilket er langt lavere end i mange andre industrilande. I Japan er antallet af dødsfald per en million indbyggere således på 362, hvor det i Tyskland ligger på 1786 og i USA på 3247.

Mundbind ses stadig overalt - både indendørs og udendørs. Selv om det ikke er påkrævet ved lov, så er parlamentet ved at gøre det muligt for hoteller at afvise gæster, som nægter at bruge mundbind eller som ignorerer andre restriktioner indført i forbindelse med covid-19.