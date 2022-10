New Zealands regering vil beskatte køers prutter

Forslaget er dog ikke faldet i god jord hos landmændene i landet i Stillehavet.

Federated Farmers, der er landets største lobbyorganisation for landbruget, siger, at planen vil ”rive indvoldene ud af New Zealands landsbysamfund” og erstatte gårde med træer.

Organisationens formand, Andrew Hoggard, siger, at landmænd har forsøgt at samarbejde med regeringen om en plan, der skal bringe udledningen ned uden at mindske fødevareproduktionen i mere end to år.

Han mener, at konsekvensen af regeringens plan vil være, at landmændene sælger deres gårde ”så hurtigt, at du ikke en gang vil kunne høre hundene gø bag på deres pickup-truck, når de kører afsted”, skriver AP.