Rapport: Iran skruer op for atomprogram på underjordisk anlæg

Iran fortsætter hastigt med at udvide sit atomprogram ved at øge sine muligheder for at berige uran - og landet har planer om at gå længere endnu.

Det viser en hemmeligstemplet rapport fra Det Internationale Atomenergiagentur, som nyhedsbureauet Reuters set.

Rapporten kommer, på et tidspunkt hvor indirekte forhandlinger mellem USA og Iran om at genoplive atomaftalen fra 2015 lader til at stå i stampe.