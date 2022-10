Danske soldater træner nyt hold ukrainere i Storbritannien

I august og september blev første danske træning af ukrainske soldater gennemført.

Det danske forsvar har flere års erfaring i at samarbejde med det ukrainske forsvar og har siden 2015 støttet træningsaktiviteter i Ukraine.

Træningen i Storbritannien viser, at de vestlige lande står sammen i støtten til Ukraine, mener generalmajor Michael Hyldgaard. Han er chef for operationsstaben i Forsvarskommandoen.

- Sammen med vores allierede har vi taget et stort ansvar for at støtte Ukraine siden Ruslands invasion i februar, siger han i pressemeddelelsen.

I september kom det frem, at ukrainske soldater også skal trænes på dansk jord.

Ukraine har sagt ja til et tilbud om træningsoperationer med afsæt i Danmark. Her skal de blandt andet have træning i minerydning.