Vesten kalder Putins angreb på byer for uacceptabel

Præsident Volodymyr Zelenskyj oplyser samtidig, at han har aftalt med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, at der er behov for et hastemøde i G7-gruppen efter de russiske angreb.

G7 er et internationalt forum bestående af de store industrilande - Frankrig, Japan, Tyskland, Storbritannien, USA, Italien og Canada.

Belgiens premierminister, Alexander De Croo, kalder, bombardementerne af Kyiv og af civile mål i andre ukrainske byer for ”en forkastelig handling” fra Ruslands side.

- Dette er en uacceptabel eskalering, siger den belgiske regeringschef, som tilføjer, at dette styrker Belgiens vilje til at støtte Ukraine.