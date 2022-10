Mindst 22 er døde i jordskred i Venezuela

De store oversvømmelser har ødelagt huse, virksomheder og marker i regionen, siger vicepræsidenten i en tale på tv.

De pumper, der skal sørge for strøm til drikkevandsforsyningen i byen, er skyllet væk af vandmasserne, tilføjer hun.

I første omgang har myndigheder og redningsmandskab fokus på at finde overlevende, der stadig er fanget under bunker af mudder og sten i hele byen.

Militæret er sat ind for at hjælpe redningsmandskab med at lede efter de mange savnede.

- Vi har mistet drenge og piger, siger vicepræsidenten.