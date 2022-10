Russiske dykkere sendes ned for at tjekke skader på bro

Det er fortsat uvist, hvad der udløste den store eksplosion.

Selv om det officielle Ukraine godter sig over eksplosionen, så har ingen taget ansvar for den.

Rusland har også undladt at give nogen skylden.

Billeder og videoer fra broen viser, at halvdelen af en vejsektion ude på den 19 kilometer lange bro kollapsede

Ruslands vicepremierminister Marat Khusnullin siger, at dykkerne er gået i gang fra morgenstunden med at undersøge skader på broen. Og inden dagen er omme, ventes en detaljeret gennemgang af situationen over vandlinjen.