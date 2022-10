Russisk diplomat advarer mod at give Ukraine langdistancevåben

- Vi vil træffe de nødvendige konklusioner og bruge vores våben, som vi har nok af, til at ramme de mål, vi endnu ikke har ramt, sagde Putin ifølge Tass til den statslige russiske tv-kanal Rossya-1.

Trods advarslen gjorde Storbritannien den følgende dag ligesom USA og lovede at sende langtrækkende missilsystemer til Ukraine.

Den nye melding fra Rusland kommer, dagen efter at der fandt et angreb sted på den bro, der forbinder den annekterede ukrainske halvø Krim med det russiske fastland.

Halvøen har været annekteret siden 2014. I 2019 kunne Vladimir Putin åbne for broen ved en stor ceremoni.

Broen har under krigen mellem Rusland og Ukraine været strategisk vigtig for Rusland, der bruger den til at få bragt forsyninger til de russiske styrker i det sydlige Ukraine.