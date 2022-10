USA maner soldater til ro efter nordkoreanske missilaffyringer

Det første missil blev affyret omkring klokken 01.47 natten til søndag japansk tid. Det andet blev affyret omkring seks minutter senere.

Myndigheder i Sydkorea har tidligere sagt, at missilaktiviteten fra Nordkorea tyder på, at Nordkorea er ved at gøre klar til at foretage nye prøvesprængninger med atomvåben.

Det seneste var i 2017, hvor der forinden var tydelige tegn på, at Nordkorea var ved at gøre klar til atomprøvesprængningerne.

Det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA nedtoner alvoren af missilaffyringerne.

- Vores prøveaffyringer er helt normale, planlagte selvforsvarsøvelser for at beskytte vores lands sikkerhed og den regionale fred mod meget direkte militærtrusler fra USA, lyder det fra en talsperson fra landets luftfartsmyndighed.